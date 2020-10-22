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ADÜ Haber Dergisi’nin 156’ıncı sayısı okurları ile buluştu

AYDIN HABERLERİ  | 22.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

ADÜ Haber Dergisi’nin 156’ıncı sayısı olan Eylül 2020, yayımlandı.

ADÜ Haber Dergisi’nin 156’ıncı sayısı okurları ile buluştu

ADÜ Haber Dergisi’nin 156’ıncı sayısı olan Eylül 2020, yayımlandı. ADÜ Haber Dergisi’nde, dolu dolu geçen Eylül ayı etkinliklerinin yanı sıra ekonomi, sağlık, tarih ve daha birçok alanda akademisyenlerin toplumu aydınlatan düşünceleri yer alıyor.
Kovid-19 pandemisi nedeniyle online olarak da erişebilecek derginin bu sayısında, ADÜ Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin başkanlığında “Çorum ve İlçelerinde, Orta Karadeniz’de Anadolu Selçuklu Dönemi Yapıları” konulu projeye bağlı olarak Kalehisar Kenti’nde sürdürülen çalışmalar yer alıyor.
Dergide, ADÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut’un ‘Herkese Bilim Teknoloji Dergisinin 4 Eylül’de yayımlanan makaleye göre dünyanın en etkili bilim insanları arasında 89. sırada yer almasından, ADÜ Jeotermal Araştırma Uygulama Merkezi’nin yeniden yapılanma sürecine kadar birçok güncel haber de yer alıyor.
Derginin sağlık ile ilgili bölümlerinde ise ADÜ Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nefati Kıylıoğlu, ileri yaş hastalığı olarak bilinen Alzheimer (bunama) hastalığı hakkında merak edilen sorulara açıklık getirerek alınması gereken önlemler hakkında bilgiler verdi. ADÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Oktay, çağın vebası olarak tanımlanan kanserde tarama yöntemleri hakkında bilgiler vererek erken tanının önemine dikkat çekti. Yine ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Özlüer, travma hastalarında hayatı tehdit eden kanamaların durdurulmasında etkili bir yöntem olan ‘REBOA Yöntemi’ne’ açıklık getirdi.

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