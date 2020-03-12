ADÜ Hastanesi çocuklar kişisel bakım ve hijyen konularında bilgilendiriliyor

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından, toplum sağlığını korumak için düzenlenen Kişisel Bakım ve Hijyen Eğitimleri, konusunda okullardaki öğrenciler bilgilendiriliyor.

Aydın’da özel bir okulda hijyen konusunda hazırlanan videonun izlenmesinin ardından Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşireleri Ayşe Ulus ve Hatice Benlican çocuklara uygulamalı olarak el yıkamayı gösterdi. El yıkama alışkanlığının edinilmesi ile pek çok önemli hastalığın önüne geçilebileceğinin anlatıldığı etkinlikte, minikler doğru el yıkama tekniklerini öğrendi.

Bir diğer özel okulda ise ortaokul öğrencilerine eğitim veren Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Gülsün Özçelik sunumunda, kişisel hijyenin önemi, hastalıklardan korunmak için nelere dikkat edilmeli, günlük temizlik uygulamaları, el yıkamanın önemi ve eller nasıl yıkanmalı, ağız ve diş temizliği konularını anlatarak kişisel bakım ve hijyenin çok önemli olduğunu vurguladı. Etkinlik çocuklardan gelen soruların cevaplanması ile sona erdi.

Çocuklara küçük yaşlarda hijyen bilinci kazandırarak enfeksiyona bağlı hastalıkları azaltmaya ve böylece daha sağlıklı nesiller yetiştirmeye katkıda bulunmayı hedefleyen Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Komitesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Güliz Uyar Güleç, “Küçük yaştaki çocukların algıları daha açık ve çok kolay öğreniyorlar. Aile ve okulda öğretmenleri tarafından eğitim veriliyor ancak çocuklar yeni öğrendikleri bilgileri aile ve diğer arkadaşları ile de paylaşmaya hevesliler. Salgın hastalıkların fazlaca olduğu günümüzde el yıkama başta olmak üzere kişisel hijyenin vurgulanmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz. Hastanemiz olarak böyle projelerin içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

