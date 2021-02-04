ADÜ ile OKT Trailer arasında iş birliği protokolü imzalandı

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile OKT Trailer arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencilerinin hem eğitim hem de istihdamının gerçekleşmesini sağlayacak proje ile Aydın’da bir ilkin gerçekleşmesini sağlayan protokol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz ve OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş arasında imzalandı.

İmza Törenine OKT Trailer İnsan Kaynakları Müdürü Kazım Önder, Organizasyonel Gelişim Uzmanı Mehmet Sadi Nakiboğlu, Koçarlı MYO Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Engin Tüzün ile Öğr. Gör. Ayfer Ergezen, Üretimde Kalite Kontrol Programı Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Evren Barış Kayhan, Öğr. Gör. Ümit Narince ve Öğr. Gör Evrim Çevik katıldı.

Protokol ile Koçarlı MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencilerini iş hayatına hazırlamak ve mezun olduktan sonra OKT Trailer ’da istihdamlarını sağlamak amacıyla pratik eğitim, uygulama becerisi ve katma değer üretebilecekleri yetkinliklerin kazandırılması amaçlanıyor.

Sanayi ile ADÜ bölümleri arasındaki bu tür iş bilirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; öğrencilerin mesleğinde uzmanlaşmış bireyler olarak iş hayatına başlamaları açısından bu çalışmanın büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; “Öğrencilerimizin çalışma süresi boyunca OKT Trailer şirketi içerisindeki tüm sosyal haklardan yararlanması ve ücret desteğinin yanı sıra, mezun olduktan sonra tam zamanlı olarak istihdam edilmesi, çok önemli bir fırsat. Öğrencilerimizin mezun olmadan tercih edilmeleri de bizler için gurur verici OKT Trailer’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Üniversite sanayi iş birliğine şirket olarak çok önem verdiklerini belirten OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ise “İlimizin değeri olan üniversitemize ve bölge sanayisine katkı sağlamaktan, sanayinin en büyük ihtiyacı olan mesleğinde uzman çalışan ihtiyacının karşılanması için destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Teorik eğitim gören öğrencilerimizin pratik eğitim ile desteklenip iş tecrübesi edinerek mesleğinde uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi, firmamıza ve ülkemize katkı sağlamayı kendimize amaç edindik. Bu projenin haricinde çok yakında makine ve metal sanayine örnek olacak yeni eğitim projelerinin olduğunu ve yakın zamanda hayata geçirileceğinin müjdesini vermek isterim” diye konuştu

OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; Koçarlı MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Üretimde Kalite Kontrol Programına yakın zamanda kurulması planlanan Mekanik Test Laboratuvarının projesi için OKT Trailer olarak her türlü desteği vereceklerini de ifade etti.

