YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ ile OKT Trailer arasında iş birliği protokolü imzalandı

ADÜ ile OKT Trailer arasında iş birliği protokolü imzalandı

04.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile OKT Trailer arasında, iş birliği protokolü imzalandı.Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencilerinin hem eğitim hem de istihdamının gerçekleşmesini sağlayacak proje ile Aydın’da bir ilkin gerçekleşmesini sağlayan protokol, ADÜ Rektörü Prof.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile OKT Trailer arasında, iş birliği protokolü imzalandı.
Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencilerinin hem eğitim hem de istihdamının gerçekleşmesini sağlayacak proje ile Aydın’da bir ilkin gerçekleşmesini sağlayan protokol, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz ve OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş arasında imzalandı.
İmza Törenine OKT Trailer İnsan Kaynakları Müdürü Kazım Önder, Organizasyonel Gelişim Uzmanı Mehmet Sadi Nakiboğlu, Koçarlı MYO Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Engin Tüzün ile Öğr. Gör. Ayfer Ergezen, Üretimde Kalite Kontrol Programı Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Evren Barış Kayhan, Öğr. Gör. Ümit Narince ve Öğr. Gör Evrim Çevik katıldı.
Protokol ile Koçarlı MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencilerini iş hayatına hazırlamak ve mezun olduktan sonra OKT Trailer ’da istihdamlarını sağlamak amacıyla pratik eğitim, uygulama becerisi ve katma değer üretebilecekleri yetkinliklerin kazandırılması amaçlanıyor.
Sanayi ile ADÜ bölümleri arasındaki bu tür iş bilirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; öğrencilerin mesleğinde uzmanlaşmış bireyler olarak iş hayatına başlamaları açısından bu çalışmanın büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; “Öğrencilerimizin çalışma süresi boyunca OKT Trailer şirketi içerisindeki tüm sosyal haklardan yararlanması ve ücret desteğinin yanı sıra, mezun olduktan sonra tam zamanlı olarak istihdam edilmesi, çok önemli bir fırsat. Öğrencilerimizin mezun olmadan tercih edilmeleri de bizler için gurur verici OKT Trailer’a desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.
Üniversite sanayi iş birliğine şirket olarak çok önem verdiklerini belirten OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ise “İlimizin değeri olan üniversitemize ve bölge sanayisine katkı sağlamaktan, sanayinin en büyük ihtiyacı olan mesleğinde uzman çalışan ihtiyacının karşılanması için destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Teorik eğitim gören öğrencilerimizin pratik eğitim ile desteklenip iş tecrübesi edinerek mesleğinde uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi, firmamıza ve ülkemize katkı sağlamayı kendimize amaç edindik. Bu projenin haricinde çok yakında makine ve metal sanayine örnek olacak yeni eğitim projelerinin olduğunu ve yakın zamanda hayata geçirileceğinin müjdesini vermek isterim” diye konuştu
OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş; Koçarlı MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Üretimde Kalite Kontrol Programına yakın zamanda kurulması planlanan Mekanik Test Laboratuvarının projesi için OKT Trailer olarak her türlü desteği vereceklerini de ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:03
Öğle
13:28
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Abacı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Nevzat Akar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı

Söke Belediyesi’nden Devlet Hastanesi’ne 4 solunum cihazı

Söke Belediyesi’nden Devlet Hastanesi’ne 4 solunum cihazı

Aydın’da Ocak ayında 8 milyon TL trafik cezası uygulandı

Aydın’da Ocak ayında 8 milyon TL trafik cezası uygulandı

Milli park yoluna vatandaşlar önlem alınmasını istiyor

Milli park yoluna vatandaşlar önlem alınmasını istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.