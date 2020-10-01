ADÜ İletişim Fakültesi Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı, online olarak gerçekleşti.

Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. M. Bilal Arık ve Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin ile öğretim elemanları katıldı.

“ADÜTV’nin Üniversitemizin Tanıtımında Oldukça Önemli Bir Rolü Var”

2020-2021 yılı eğitim öğretim yılı hazırlıkları hakkında bilgi veren İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Aydın, ADÜTV’nin yeni dönemde yürüteceği çalışmaların önemine dikkat çekerek, “ADÜTV, Üniversitemizin tanıtımda oldukça önemli bir rolü var. Ayrıca ADÜTV üzerinden yürütebileceğimiz birçok çalışma var, bu kapsamda öğrenci toplulukları ile ortak çalışmalar planlıyoruz” dedi

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin tarafından okunan gündem maddeleri ile süren toplantıda, fakülte eğitim komisyonundan gelen gündem ve alınan kararlar, atama ve yükseltme kadrolarına ilişkin ilan süreçleri, akademik dergi, fakülte ve bölüm oryantasyonları, dijital uygulamalar konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca İletişim Fakültesi’nin genel durumu değerlendirilerek üniversitenin içinde bulunduğu kalite yönetim süreçleri ve Fakültenin akredite olma hedefleri doğrultusunda girilecek olan yapılanmalara dair genel bilgi paylaşımı yapıldı. Toplantı öğretim elemanlarının görüş ve önerileriyle son buldu.

