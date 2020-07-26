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ADÜ İletişim Fakültesi mezuniyeti ADÜTV’de canlı yayınlandı

AYDIN HABERLERİ  | 26.07.2020 11:14 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet kutlaması, ADÜTV Youtube kanalı üzerinden canlı yayın olarak gerçekleşti.Her öğrencinin hayalini kurduğu, ailelerin de büyük gurur ve mutlulukla katıldığı mezuniyet törenlerinin Covid-19 salgını nedeniyle fiziki ortamda gerçekleştirilememesi üzerine, İletişim Fakültesi bu anlamlı günü online ortama taşıyarak öğrencilerinin mezuniyet coşkusunu yaşamasını sağladı.Online törende; Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekan V.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet kutlaması, ADÜTV Youtube kanalı üzerinden canlı yayın olarak gerçekleşti.

Her öğrencinin hayalini kurduğu, ailelerin de büyük gurur ve mutlulukla katıldığı mezuniyet törenlerinin Covid-19 salgını nedeniyle fiziki ortamda gerçekleştirilememesi üzerine, İletişim Fakültesi bu anlamlı günü online ortama taşıyarak öğrencilerinin mezuniyet coşkusunu yaşamasını sağladı.

Online törende; Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Aydın, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. M. Bilal Arık ve Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. H. Hale Bozkurt ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hicabi Arslan da mezun öğrencilere başarı dileklerini ileten konuşmaları ile yer aldılar.

İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Aydın konuşmasında, “Yeni doğan bir bebeğin yürüyebilmesi için nasıl ki belli bir süreci atlatması gerekiyorsa, mezun arkadaşlarımız da yeni deneyimler kazandıkça, alanlarında aranılan profesyoneller olacaklardır” diyerek mezun olan öğrencilere meslek yaşamlarında başarılar diledi.

ADÜTV’de ulusal yayın standartlarında canlı olarak yayınlanan ve bir saati aşkın süren törende, mezun olan öğrenciler hocaları ile bir araya geldi. Üç yüz anlık katılımcının izlediği yayın ile öğrenci ailelerinin de çocuklarının mezuniyet mutluluğunu yaşaması söz konusu oldu.

Modertörlüğünü Gazetecilik Bölümü öğrencisi Melis Şeker’in yaptığı törenin yapım ve yayın aşamasının tamamı, İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Canlı bağlantıların yanı sıra fakülte uygulama alanları, mezun öğrencilerin üretim faaliyetleri gibi farkı içerikteki kısa videolar da yayın esnasında kullanıldı. Dijital ortamda gerçekleşen bu görkemli online organizasyon ile İletişim Fakültesi öğrencileri de uygulama anlamında önemli bir deneyimle alan tecrübelerini arttırmış oldu.

Dekan Yardımcıları Prof. Dr. M. Bilal Arık ve Doç. Dr. Behiç Alp Aytekin mezun olan öğrencilerle artık meslektaş olduklarını belirterek meslek yaşantıları boyunca her zaman yanlarında olacaklarını belirterek öğrencilere başarı dileklerini ilettiler.

Fakülte birincisi Umut Reçber’in konuşmasının ardından fakülte ikincisi Ceren Dilan Duman, fakülte üçüncüsü Yağmur Turan, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ikincisi Büşra Varnaoğlu ve üçüncü Büşra Nur Çiçek de birer konuşma yaptılar.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Benli, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden Doç. Dr. Duygu İçten Özbek, Doç. Dr. Aslı İcil Tuncer ve Doç. Dr. Özgür Seçim de canlı bağlantı ile canlı yayına katılarak mezun olan öğrencilere hitaben duygu yüklü birer konuşma yaptılar.

Canlı yayına; çok sayıda akademik personel ve öğrencinin yanı sıra, önceki dönem mezunları da canlı bağlanarak, mesleğe yeni atılacak olan arkadaşlarına başarılar dilediler. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencisi Gökhan Dolapçı’nın canlı müzik performansı ile mezuniyet kutlaması eğlenceli bir şekilde sona erdi.

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