ADÜ Koçarlı MYO’da Öğrenci- Sektör Buluşması gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksekokulu (MYO) Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Üretimde Kalite Kontrol Programı Öğrenci-Sektör Buluşması Etkinliği gerçekleşti.

Etkinliğe, sektörü temsilen OK Kardeşler Treyler San. ve Tic. A.Ş. gibi büyük firmaların yöneticileri, Koçarlı MYO akademik personeli ve Üretimde Kalite Kontrol Programı öğrencileri katıldı. Üretimde Kalite Kontrol Programı 2. sınıf öğrencisi Cansu Gören’in moderatörlüğünü yaptığı toplantı, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz ve Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Evren Barış Kayhan’ın program hakkında bilgi verdiği açılış konuşmalarıyla başladı.

Sektörün, üretimde kalite kontrol teknikerlerinden beklentileri, iş imkanları, tekniker ihtiyaçları ve kariyer planları konularında bilgilendirme yapılan etkinlikte, OK Kardeşler Treyler San. ve Tic. A.Ş. ve diğer şirket yöneticileri öğrencilere eğitim öğretim dönemi içerisinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, mezuniyet sonrası ise firmalarında işe başlama imkanı bulabileceklerini ifade ettiler. Etkinlikte ayrıca OK Kardeşler Treyler San. ve Tic. A.Ş., Üretimde Kalite Kontrol Programı 2. Sınıf öğrencilerinden 8 öğrenciyi eğitim öğretim dönemi içinde boş zamanlarında firmalarında çalıştırmak istediklerini, bu çalışma karşılığında 4857 sayılı İş Kanunu gereği kısmi süreli (part-time) olarak ücret ödeyeceklerini, mezun olduklarında ise bu öğrencileri 4857 sayılı İş Kanunu gereği tam süreli çalıştırmak istediklerini ifade etti.

Sektör temsilcileri, Koçarlı MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Üretimde Kalite Kontrol Programına bir test laboratuvarı kurulması ve öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yetiştirilmesi adına danışma kurulu oluşturulması konusunda her türlü desteği vereceklerini beyan ettiler.

Etkinlik, öğrencilerin ve akademik personellerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.