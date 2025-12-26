SPOR

Son dakika: Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un aralarında olduğu 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı!

Son dakika: Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Futbolda bahis soruşturması kapsamında Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur ile birlikte 14'ü futbolcu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

ERDEN TİMUR'A GÖZALTI

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyon sonucu aralarında Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un da bulunduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, Timur gözaltına alındı.

TFF GÖREVLİSİ DE VAR

Haklarında gözaltı kararı verilen isimler arasında 14 futbolcu ve 1 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) görevlisi de var.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Futbolda Bahis Soruşturması” olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK’tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF’de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Sadettin Saran'dan 'dolandırıcılık' uyarısıSadettin Saran'dan 'dolandırıcılık' uyarısı
Bahis soruşturmasında 30 gözlemci, PFDK'ye sevk edildiBahis soruşturmasında 30 gözlemci, PFDK'ye sevk edildi
