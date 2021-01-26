YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi’ne yeni atama

ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi’ne yeni atama

26.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi’nde bir süredir boş alan fakülte sekreterliğine Bülent Odabaşı atandı.Kuşadası’na gelerek görevine başlayan Bülent Odabaşı, ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi’nin önemli bir geçmişi bulunduğunu belirterek, turizm sektörüne bir çok eleman ve yönetici yetiştiren fakülteyi daha da iyi bir noktaya ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi’nde bir süredir boş alan fakülte sekreterliğine Bülent Odabaşı atandı.
Kuşadası’na gelerek görevine başlayan Bülent Odabaşı, ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi’nin önemli bir geçmişi bulunduğunu belirterek, turizm sektörüne bir çok eleman ve yönetici yetiştiren fakülteyi daha da iyi bir noktaya ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. 15 yıllık devlet memuru olan Bülent Odabaşı, Kuşadası turizmine daha fazla katkı sağlamak için çalışacaklarını belirterek, “ Salgın sürecinde uzaktan eğitimde de son derece başarılıyız. Şu an 2 bin öğrencimiz uzaktan eğitim alıyor. Kuşadası’ndaki bütün otellerin her branştaki eleman ihtiyaçlarına talibiz “ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:26
İkindi
16:08
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Kuşadası’nda yılın ilk " Hoş geldin bebek" ziyareti ikizlere yapıldı

Kuşadası’nda yılın ilk " Hoş geldin bebek" ziyareti ikizlere yapıldı

Aydın Emniyeti, Geçici Hizmet Binasına kavuştu

Aydın Emniyeti, Geçici Hizmet Binasına kavuştu

İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

İhtiyaç sahibi öğrenciler için 180 adet tablet teslim edildi

İhtiyaç sahibi öğrenciler için 180 adet tablet teslim edildi

Kuşadası’nda otele kumar operasyonu, 5 kişi gözaltına alındı

Kuşadası’nda otele kumar operasyonu, 5 kişi gözaltına alındı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne 12 adet yerli ventilatör cihazı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne 12 adet yerli ventilatör cihazı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.