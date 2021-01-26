ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi’ne yeni atama

Adnan Menderes Üniversitesi(ADÜ) Kuşadası Turizm Fakültesi’nde bir süredir boş alan fakülte sekreterliğine Bülent Odabaşı atandı.

Kuşadası’na gelerek görevine başlayan Bülent Odabaşı, ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi’nin önemli bir geçmişi bulunduğunu belirterek, turizm sektörüne bir çok eleman ve yönetici yetiştiren fakülteyi daha da iyi bir noktaya ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. 15 yıllık devlet memuru olan Bülent Odabaşı, Kuşadası turizmine daha fazla katkı sağlamak için çalışacaklarını belirterek, “ Salgın sürecinde uzaktan eğitimde de son derece başarılıyız. Şu an 2 bin öğrencimiz uzaktan eğitim alıyor. Kuşadası’ndaki bütün otellerin her branştaki eleman ihtiyaçlarına talibiz “ dedi.

