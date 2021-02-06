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ADÜ Öğretim Görevlisi Değirmencinin kitapları yayımlandı

06.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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ADÜ Öğretim Görevlisi Değirmencinin kitapları yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi’nde görevli Öğretim Görevlisi Hakan Değirmenci’nin ‘Türk Romanında Fetih ve Fatih’ ve ‘Mustafa Kutlu’nun Hikayelerinde Ahlak’ adlı iki kitabı yayımlandı.Öğretim Görevlisi Hakan Değirmenci, sadece tarihçilerin değil, edebiyatçıların da yakın alaka gösterdiği İstanbul’un fethi ve Fatih konusunun, Tanzimat’tan itibaren Meşrutiyet’e, Cumhuriyet’ten, Çok Partili Dönem’e ve 1980’den 2000’lere kadar uzanan bir çizgide pek çok tarihsel romana malzeme olduğunu belirtti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi’nde görevli Öğretim Görevlisi Hakan Değirmenci’nin ‘Türk Romanında Fetih ve Fatih’ ve ‘Mustafa Kutlu’nun Hikayelerinde Ahlak’ adlı iki kitabı yayımlandı.

Öğretim Görevlisi Hakan Değirmenci, sadece tarihçilerin değil, edebiyatçıların da yakın alaka gösterdiği İstanbul’un fethi ve Fatih konusunun, Tanzimat’tan itibaren Meşrutiyet’e, Cumhuriyet’ten, Çok Partili Dönem’e ve 1980’den 2000’lere kadar uzanan bir çizgide pek çok tarihsel romana malzeme olduğunu belirtti. Değirmenci, “Bu eserde edebiyat biliminin sınırları çerçevesinde ama her yaş ve gruptan okurun ilgisini çekecek bir anlatımla Osmanlı’nın ve Fatih Sultan Mehmet’in edebî temsili siyasi, tarihsel ve kültürel anlamda tartışmaya açıldı0” dedi.

Mustafa Kutlu hikayeciliğinde ahlak temasının ön planda olduğunu belirten Öğretim Görevlisi Hakan Değirmenci, Mustafa Kutlu’nun Hikayelerinde Ahlak adlı kitabı ile ilgili ise “Ahlakın önemi, kaynakları, ahlakın toplumsal hayata olumlu etkileri veya ahlaksızlığın bireye ve cemiyete verdiği zararlar, Mustafa Kutlu’nun anlatılarının temel mevzularıdır. Bu eserde ahlak kavramının Kutlu hikayeciliğine nasıl yansıdığı ortaya konmuştur" diye konuştu.

ADÜ Öğretim Görevlisi Değirmencinin kitapları yayımlandı

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