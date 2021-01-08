ADÜ Öğretim Üyelerinin editörleri arasında yer aldığı üç kitap yayınlandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Nil Kaan ve Doç. Dr. Sinem Sarı’nın editörleri arasında yer aldığı, ‘Temel Anestezi Uygulamaları’, ‘Mesleki Uygulamalar’ ve ‘Klinik Anestezi’ adlı üç kitap yayınlandı.

Anestezi teknikerleri ve teknisyenlerinin eğitimlerinde ve çalışma alanlarında kullanabilecekleri bu üç kitabın içeriği, ders müfredatları göz önüne alınarak hazırlandı. Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında çalışan çok sayıda yazarların katkıları ve Doç. Dr. Sinem Sarı, Prof. Nil Kaan, Doç. Dr. Betül Kozalan ve Uzm. Dr. Akif Yazar’ın editörlüğünde yayınlanan bu kitap dizisinin anestezi tekniker ve teknisyenlerin eğitim ve öğreniminde önemli bir açığı kapatması hedefleniyor.

