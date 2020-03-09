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ADÜ öğretim üyelerinin kitabı yayımlandı

AYDIN HABERLERİ  | 09.03.2020 16:25 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.

ADÜ öğretim üyelerinin kitabı yayımlandı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Berfin Kart ve Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan’ın yazılarının yer aldığı Wittgenstein’ın temel kavramlarını ve sorunlarını tartışan “L. Wittgenstein Temel Kavram ve Sorunlar” adlı kitabı yayımlandı.
Felsefe Bölümünde Dil, Mantık ve Bilim Felsefesi derslerini veren Doç. Dr. Cengiz İskender Özkan kitaba “Frege ve Russell’ın Düşüncelerinin Etkisinde Tractatus’ta Mantıksal Uzay Düşüncesi” konulu yazısıyla; Etik, Estetik, Sanat Felsefesi ve İnsan Hakları derslerini veren Doç. Dr. Berfin Kart ise “Wittgenstein’da Sanat ve Estetik Yargı Sorunu” konulu yazısıyla katkı sağladı.

ADÜ öğretim üyelerinin kitabı yayımlandı

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