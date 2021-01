ADÜ Öğretim Üyesi Amanak’ın çalışması Puerto Rico Health Sciences Journal Dergisi’nde yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi. Keziban Amanak’ın ‘Effects of Dry Figs on Primary Dysmenorrhea Symptoms, Perceived Stress Levels and the Quality of Life’ başlıklı makalesi SCIE kapsamındaki ‘Puerto Rico Health Sciences Journal’ Dergisi’nin Aralık 2020 sayısında yayınlandı. Ayrıca araştırma Australian New Zeland Clinical Trials Registry tarafından klinik araştırma olarak onaylandı ve numara aldı.

Araştırmanın Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde öğrenim gören adet sancısı olan 115 genç kız ile yürütüldüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi. Keziban Amanak, “Randomize, plasebo kontrollü çalışmada genç kızlar üç gruba ayrıldı. Adet döneminde plasebo grubu içi boş ilaç kapsülü, tarçın grubu ılık su ile karıştırılmış toz tarçın, kuru incir grubu ise kuru incir tüketti. Üç adet dönemi boyunca genç kızlar çeşitli semptomlar yönünden izlendi. İzlemler sonucunda kuru incir grubunda yer alan genç kızların menstrual dönemde başta ağrı olmak üzere diğer menstrual yakınmalarında ve stres düzeylerinde belirgin derecede azalma ve yaşam kalitelerinde de önemli bir artış gözlendi” sözleri ile çalışma hakkında bilgi verdi.