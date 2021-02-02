YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ Öğretim Üyesi Dingin’in ’Sosyal Medya’ konulu kitapları yayımlandı

ADÜ Öğretim Üyesi Dingin’in ’Sosyal Medya’ konulu kitapları yayımlandı

02.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ADÜ Öğretim Üyesi Dingin’in ’Sosyal Medya’ konulu kitapları yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Emre Dingin’in editörlüğünü üstlendiği ’Sosyal Medya Eleştirel Bakış-2 Şiddetten Bağımlılığa, Ayrımcılıktan Popüler Kültüre’ ve ’Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya-2 Gazetecilikten Halkla İlişkilere, İnsan Kaynaklarından Sağlık İletişimine’ kitapları yayımlandı.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 13 farklı üniversiteden 21 akademisyenin bölüm yazarlığı yaptığı kitaplardan ’Sosyal Medya Eleştirel Bakış-2’ kitabında, sosyal medya kaynaklı şiddet, bağımlılık, mekansızlaşma, siyasal toplumsallaşma, popüler kültür, bilginin kaçınılmazlığı, nefret söylemi ve ayrımcılık konuları farklı yaklaşımlarla ele alındı.

’Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya-2’ kitabında ise sosyal medyada, internet gazeteciliği, haber kültürü, gençlerin kullanım deneyimleri, toplumsal hareket, sosyal televizyon, reklam, halkla ilişkiler, insan kaynakları, Covid-19 salgını, kriz iletişimi ve sağlık iletişimi gibi konular üzerinde duruldu.

Doç. Dr. Ali Emre Dingin, kitapların farklı disiplinlerden sosyal medyaya yönelik bakış açılarıyla bütünlükçü bir okuma fırsatı sunduğunu ifade ederek her iki kitabında, 2020 yılında çıkardığı ’Sosyal Medya Eleştirel Bakış’ ve ’Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya’ isimli kitaplarının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

ADÜ Öğretim Üyesi Dingin’in ’Sosyal Medya’ konulu kitapları yayımlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 2 Şubat Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:05
Öğle
13:27
İkindi
16:15
Akşam
18:40
Yatsı
19:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Salı

Can Eczanesi
Merkez
Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Cumhuriyet Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Şanlıurfa'da hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

Malatya Büyükşehir personeli Karayılan Covid-19’a yenildi

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

MASMEK’lerde 2021 Bahar Dönemi kurs kayıtları başlıyor

Diğer Haberler

Evini ateşe verip, kaçtı

Evini ateşe verip, kaçtı

Atatürk’ün Aydın’a gelişi törenle kutlanacak

Atatürk’ün Aydın’a gelişi törenle kutlanacak

Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi

Tek kullanımlık karton bardaklara dikkat

Tek kullanımlık karton bardaklara dikkat

Aydın’da ASTE eğitimi verildi

Aydın’da ASTE eğitimi verildi

Nazilli’de gaspçılar yakayı ele verdi

Nazilli’de gaspçılar yakayı ele verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.