ADÜ Öğretim Üyesi Erdağ’ın kitabı yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Erdağ ve Alman Botanikçi Prof. Dr. Harald Kürschner tarafından hazırlanan ‘Bryophyte Locality Data From The Near And Middle East, 1775-2020’ başlıklı 6 ciltlik eserin 1. cildi yayınlandı.

Türkiye, İran, Afganistan, tüm Arap yarımadası ülkeleri, Levant ülkeleri ve Sokotra Adası dahil Sina Yarımadası’ndan 1775 yılından 2020 yılına kadar yayımlanmış tüm biryofit kayıtlarını vilayetler bazında bildirmekte olan eser 902 sayfa olup, kayıtlara ilişkin coğrafi konum bilgileri, lokaliteleri, yayımlandığı çalışmaları detaylı bir künye halinde sıralarken, her biryofit taksonu için ayrı yayılış haritalarını sunuyor. Eserin sunduğu veriler itibarıyla şu ana kadar Yakın ve Orta Doğu coğrafyası biryofitleri hakkında hazırlanmış ilk ve en kapsamlı veri tabanı ve kataloğu özelliğinde olduğunu belirten Prof. Dr. Adnan Erdağ, eserin kalan 5 cildinin de önümüzdeki günlerde basıma gireceğini toplamda yaklaşık 7 bin sayfalık geniş bir veritabanı olarak uluslararası bilim camiasına hizmet vereceğini ifade etti.