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ADÜ Öğretim Üyesi Erdağ’ın kitabı yayınlandı

18.01.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Erdağ ve Alman Botanikçi Prof. Dr. Harald Kürschner tarafından hazırlanan ‘Bryophyte Locality Data From The Near And Middle East, 1775-2020’ başlıklı 6 ciltlik eserin 1. cildi yayınlandı.

Türkiye, İran, Afganistan, tüm Arap yarımadası ülkeleri, Levant ülkeleri ve Sokotra Adası dahil Sina Yarımadası’ndan 1775 yılından 2020 yılına kadar yayımlanmış tüm biryofit kayıtlarını vilayetler bazında bildirmekte olan eser 902 sayfa olup, kayıtlara ilişkin coğrafi konum bilgileri, lokaliteleri, yayımlandığı çalışmaları detaylı bir künye halinde sıralarken, her biryofit taksonu için ayrı yayılış haritalarını sunuyor. Eserin sunduğu veriler itibarıyla şu ana kadar Yakın ve Orta Doğu coğrafyası biryofitleri hakkında hazırlanmış ilk ve en kapsamlı veri tabanı ve kataloğu özelliğinde olduğunu belirten Prof. Dr. Adnan Erdağ, eserin kalan 5 cildinin de önümüzdeki günlerde basıma gireceğini toplamda yaklaşık 7 bin sayfalık geniş bir veritabanı olarak uluslararası bilim camiasına hizmet vereceğini ifade etti.

Çalışmanın uluslararası düzeyde hizmet vermesi amaçlanıyor

Son 5 cildin tamamının biryofitlerin yapraklı karayosunları grubuna (Bryophyta) ait veriler taşıyacağını belirten Prof. Dr. Adnan Erdağ, “Eser, küresel floristik bilgi şebekesine ve küresel bitki çeşitliliği koruma stratejisi etkinliklerine Yakın ve Orta Doğu karayosunu gruplarının eklenmesine katkı sağlayacağı gibi 245 yıla hakim bitki koleksiyon verilerinin taksonomik çalışmalarda kullanılmak üzere son derece kolay erişimine olanak sağlayacaktır. Sahip olduğu verilerle yayımlanan eser aynı zamanda söz konusu coğrafyanın biryofit forasının revize edilmemiş güncel durumunu da yansıtmaktadır. Eserin ana metni İngilizce olmakla beraber, sunulan veriler yayımlandıkları dil ve düzen elden geldiğince korunarak verilmiş ve eser kullanım açısından multilingual bir form almıştır. Üniversitemiz ve Berlin, Freie Universitaet işbirliğiyle hazırlanmış bu kapsamlı çalışmanın uluslararası düzeyde araştırmacılara uzun yıllar hizmet vermesi amaçlanıyor” dedi.

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