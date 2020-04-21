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ADÜ Öğretim Üyesi Erdem’in kitabı yayınlandı

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 16:07 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

ADÜ Öğretim Üyesi Erdem’in kitabı yayınlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Erdem’in, Kar Amacı Gütmeyen Devlet Üniversitelerinde Stratejik Planlama adlı kitabı yayınlandı.
Üniversitelerin gerçekleştirdiği ileri düzeydeki araştırmalar ve küresel ölçekli eğitim faaliyetleriyle topluma liderlik eden kurumlar olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Rıza Erdem, “Üniversitelerin, ulusal ve uluslararası eğitsel, sosyal, ekonomik, siyasal ve teknolojik değişimlere ayak uydurması artık bir zorunluluktur. Üniversitelerin değişimi yönetmesi ve öncelikle kendisinden beklenen değişimi başlatabilmesi için bugünden geleceği görüp buna göre kararlar alıp, planlama yapması ve uygulaması gerekmektedir. Eğer üniversiteler gelecek yıllarda daha az sorunlu baş etmek istiyorlarsa güçlü planlamayı temel almalıdır. Kar amacı gütmeyen devlet üniversiteleri Bryson’ın on aşamalı stratejik planlama süreciyle bugünden geleceğe hazırlanabilir. Devlet üniversiteleri bu süreci temel alarak hem değişimi yönetmede hem de başlatmada daha etkili olacaktır. Aksi takdirde devlet üniversiteleri kurum olarak sıradanlaşıp herhangi bir üniversite haline gelebilir” sözleri ile kitap içeriği hakkında bilgi verdi.

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