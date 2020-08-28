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ADÜ Öğretim Üyesi Ersan’ın projesine TÜBİTAK’tan destek

AYDIN HABERLERİ  | 28.08.2020 09:31 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.

ADÜ Öğretim Üyesi Ersan’ın projesine TÜBİTAK’tan destek

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Ersan’ın yürütücüsü olduğu proje TÜBİTAK tarafından 45 bin TL bütçe ile desteklenmeye değer bulundu.
ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Ersan’ın yürütücüsü olduğu proje ’Saf ve alaşım formdaki yeni nesil MXene (M2-xM’2xC ; M, M’= Sc, Ti, V, Cr, Mn) yapılarının elektronik ve manyetik özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ve Monte Carlo simulasyonu ile incelenmesi’ başlıklı projesi TUBİTAK (1002) tarafından 45 bin TL bütçe ile desteklenmeye değer bulundu. Doç. Dr. Fatih Ersan, projeyi Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Vatansever ve Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Berna Akgenç ile yürütecek.
Doç. Dr. Fatih Ersan, “Bu projenin sonuçları ile bazı manyetik MXene malzemelerin manyetik özelliklerinin alaşımlama yöntemi ile nasıl değiştirilebileceğini ve manyetik aygıtlar için istenilen sıcaklıkta çalışabilecek olan alaşım MXenelerin hangileri olduğunu bulabileceğiz” dedi.

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