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ADÜ Öğretim Üyesi Güneş, Atatürk Ansiklopedisi Yazı Kurulu’nda yer alacak

AYDIN HABERLERİ  | 14.10.2020 09:50 | Son Güncelleme

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) tarafından Atatürk’ün yaşamını, kurtuluş mücadelesini ve Cumhuriyetin ilk yıllarını anlatan 2007 yılında hazırlıklarına başlanmış olan ’Atatürk Ansiklopedisi’ tamamlanıyor.

ADÜ Öğretim Üyesi Güneş, Atatürk Ansiklopedisi Yazı Kurulu’nda yer alacak

Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) tarafından Atatürk’ün yaşamını, kurtuluş mücadelesini ve Cumhuriyetin ilk yıllarını anlatan 2007 yılında hazırlıklarına başlanmış olan ’Atatürk Ansiklopedisi’ tamamlanıyor. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş Atatürk Araştırma Merkezi’nin yayınlayacağı Atatürk Ansiklopedisi Yazı Kurulu’nda yer alacak.

ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş’in de yazım kurulunda yer aldığı ansiklopedide yurt içi ve yurt dışından alanında tanınmış 200 akademisyen görev aldı. Dr. Öğretim Üyesi Günver Güneş Atatürk Ansiklopedisine ’Kuva-yı Milliye’, ’Yörük Ali Efe’ ve ’Demirci Mehmet Efe’ maddelerinin yazımında akademik destek sağladı. 29 Ekim 2020 tarihinde önce çevrimiçi olarak paylaşılacak ansiklopedi, sonra Türkçe ve ihtiyaç halinde farklı dillerde de Atatürk Araştırma Merkezi tarafından basılacak.

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