ADÜ öğretim üyesi lise öğrencileri ile çevrimiçi seminer gerçekleştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, lise öğrencilerine çevrimiçi seminer gerçekleştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, Eraslan Okulu 9. ve 10. sınıf lise öğrencilerine yönelik "Gelecekte İnsan Yapımı Virüsler ile Hastalıkları Tedavi Edebilir Miyiz?" başlıklı sunumuyla dünya gündemi hakkında bilgi verdi.

Üniversitede yürütülen araştırma projeleri hakkında da lise öğrencilerine bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Olcay Boyacıoğlu, yüzün üzerinde lise öğrencisi ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ve gönüllü eğitim toplantılarına paydaş lise ve ortaokullar ile de gerçekleştirmekten onur duyacağını ifade etti.



