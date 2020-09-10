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ADÜ Öğretim Üyesi Turgut dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı

AYDIN HABERLERİ  | 10.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof.

ADÜ Öğretim Üyesi Turgut dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut, haftalık bilim, teknoloji ve kültür dergisi ‘Herkese Bilim Teknoloji’nin son sayısında yayınlanan makaleye göre dünyanın en etkili bilim insanları arasında 89. sırada yer aldı.
Bilim insanlarının performans ölçümünde nicel istatistik verilerin, nitel dönüşüm girişimlerinden bir tanesi loannidis ve arkadaşları tarafından 2019 yılında Plos Biology Dergisi’nde yayınlanan makalede, 100 bin etkili bilim insanı açıklandı. Cengiz Zabcı’nın kaleme aldığı ’195 Bilimcimiz, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında’ başlıklı yazısında 100 bin kişi arasında Türkiye’den yer alan 195 bilim insanı aktarıldı. Ülkemizden yer alan dünyada önemli bilim insanları arasında olan Prof. Dr. Mehmet Turgut’un akademik performansı tüm zamanlara göre değerlendirildi.
Makalede ülkemizde yer alan bilim insanları incelenerek oluşturulan sıralama, emekli olmuş ya da vefat etmiş bilim insanlarını da kapsaması dolayısıyla, ‘tüm zamanlara ait bir sıralama’ olma özelliğini de taşıyor. 22 ana bilim dalından 6 milyon 880 bin 389 araştırmacı incelendi.
Loannids ve arkadaşlarının bu çalışmasında, 22 ana bilim dalından toplam 6 milyon 880 bin 389 araştırmacının Scopus veri tabanında yer alan yayın ve atıf sayısı değerleri inceledi. Açık erişimli bu makaleye göre bireysel performanslar, toplam altı farklı kritere göre hesaplanan bileşik bir gösterge ile ifade edildi.
100 bin kişi arasında Türkiye’den yer alan 195 bilim insanının da aktarıldığı makalede ADÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turgut 89. Sırada yer aldı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim Üyemizi tebrik eder, başarıları çalışmalarının devamını dileriz” dedi.

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