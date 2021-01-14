YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ Öğretim Üyesi Yıldız’ın ‘Erasmus+ Gençlik Programı kapsamındaki projesi kabul edildi

ADÜ Öğretim Üyesi Yıldız’ın ‘Erasmus+ Gençlik Programı kapsamındaki projesi kabul edildi

14.01.2021 13:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ADÜ Öğretim Üyesi Yıldız’ın ‘Erasmus+ Gençlik Programı kapsamındaki projesi kabul edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yıldız tarafından koordine edilecek Avrupa Birliği Projesi, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.
Üçü Bir Arada (3 in 1) isimli uluslararası projenin, 22 - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasında 9 farklı ülkeden katılımcılar ile birlikte Aydın’da gerçekleştirileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yıldız, proje kapsamında yenilikçi akımların gençlik ve spor çalışmalarına kazandırılmasını amaçlayan eğitim kursu düzenleneceğini, projede deneyimsel öğrenme metotları kullanılacağını ifade etti.
Proje süresince Plogging, ileri dönüşüm ve oyunlaştırma kavramlarının teorik ve uygulamalı çalışmalarla işleneceğini ve uygulanacağını, bu kavramların gençlik ve spor çalışmalarında yaygınlaştırılması adına stratejiler geliştirileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Yasin Yıldız, “Proje süresince, farklı yeni akımların araştırılması, gençlik ve spor çalışmalarına kazandırılması üzerine de çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmalarla, gençlik ve spor çalışmalarının çeşitliliği ile gençlik ve spor politikalarının geliştirilmesine destek verilecek” dedi.

ADÜ Öğretim Üyesi Yıldız’ın ‘Erasmus+ Gençlik Programı kapsamındaki projesi kabul edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:23
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Cengız Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Filiz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Aydın Büyükşehir vatandaş dayanışması

Aydın Büyükşehir vatandaş dayanışması

Aydın Büyükşehir vatandaş dayanışması

Aydın Büyükşehir vatandaş dayanışması

Aydın Büyükşehir vatandaş dayanışması

Aydın Büyükşehir vatandaş dayanışması

Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını yaptı

Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını yaptı

Aydın Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

Aydın Ticaret Borsası ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı

Aydın’da yüksek kesimler karla kaplandı

Aydın’da yüksek kesimler karla kaplandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.