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ADÜ Rektörü Aldemir , “Gazeteciler çok önemli bir kamu hizmetini yerine getiriyor”

10.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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ADÜ Rektörü Aldemir , “Gazeteciler çok önemli bir kamu hizmetini yerine getiriyor”

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla bir mesaj yayınlayıp basın çalışanlarının gününü kutladı.
Basın kuruluşlarının, demokratik toplumun öncelikli unsurlarından biri olduğunu; bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek çok önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiğini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, zor şart içerisinde milletimizi, ülke ve dünya gündeminden haberdar eden basın emekçilerinin şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine en büyük katkıyı sunduğunu ifade etti.
Basının, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak, karanlık odakların amaçlarına ulaşmasına engel olacağına, millet iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara artık itibar etmeyeceğine ve halkımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getireceğine olan inancının tam olduğunu belirten Rektör Aldemir, “Zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye gayret eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

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