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ADÜ Rektörü Aldemir’den Vali Aksoy’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 23.06.2020 19:50 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

ADÜ Rektörü Aldemir’den Vali Aksoy’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Valiliği görevine atanan Vali Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Pandemi sürecinde üniversitede eğitim ve öğretim faaliyetlerinin işleyişi hakkında bilgi veren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Vali Hüseyin Aksoy’a hayırlı olsun dileklerini iletti.
Eğitime büyük önem verdiğini vurgulayan Vali Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Rektör Aldemir’e nezaketinden dolayı teşekkür etti.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in Vali Hüseyin Aksoy’a hediye takdimi ile ziyaret sona erdi.

ADÜ Rektörü Aldemir’den Vali Aksoy’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

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