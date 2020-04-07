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ADÜ senato ve yönetim kurulu toplantısı telekonferans ile gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 07.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) senato ve yönetim kurulu toplantısı, telekonferans yöntemi ile gerçekleşti.Hizmetlerin aksamaması ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle yürütülen toplantı ADÜ Rektörü Prof.

ADÜ senato ve yönetim kurulu toplantısı telekonferans ile gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) senato ve yönetim kurulu toplantısı, telekonferans yöntemi ile gerçekleşti.
Hizmetlerin aksamaması ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında telekonferans yöntemiyle yürütülen toplantı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in başkanlığında gerçekleşti
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve senato kurulu üyeleri ile gündemdeki konuları görüştüğü toplantıda, işleyişin aksamaması adına üniversite gündemine dair kararlar alındı.

ADÜ senato ve yönetim kurulu toplantısı telekonferans ile gerçekleşti

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