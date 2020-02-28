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ADÜ Teknokent’te ilk proje sonuçlandı

AYDIN HABERLERİ  | 28.02.2020 14:25 | Son Güncelleme

ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof.

ADÜ Teknokent’te ilk proje sonuçlandı

ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Müdür Prof. Dr. Cemal İyem ve Aydın İmar A.Ş. İdari İşler Sorumlusu Ali Büke, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü ve ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 2 yıldır proje faaliyetlerini yürüten Aydın İmar A.Ş.’nin 2 hafta önce proje bitirme belgesi için başvuruda bulunduğunu belirten Genel Müdür Prof. Dr. Cemal İyem, “Değerlendirmeler sonunda ‘Aydın Rota ve Tanıtım Rehberi’ adlı projesini başarıyla tamamlayan Aydın İmar A.Ş. proje bitirme belgesi almaya hak kazandı” dedi.
Aydın İmar A.Ş. İdari İşler Sorumlusu Ali Büke, projeyle Aydın ilinin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini topluma ve gelecek nesillere çağın gereksinimleri çerçevesinde teknolojik unsurlarla aktarıp Aydın tanıtım ve turizmini ileriye taşımak olduğunu aktardı.
Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Teknokent’in çalışmalarının sonucunu somut bir şekilde görmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, proje bitirme belgesini Aydın İmar A.Ş. İdari İşler Sorumlusu Ali Büke’ye verdi.

ADÜ Teknokent’te ilk proje sonuçlandı

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