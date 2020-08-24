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ADÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Çetin’in projesine TÜBİTAK’dan destek

AYDIN HABERLERİ  | 24.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enis Çetin’in, hazırladığı proje TÜBİTAK 2209-A öğrenci projesi kapsamında desteklenmeye hak kazandıEnis Çetin, ‘Diyabet tedavisinde kullanılan metformin’in lipozomal enkapsülasyonu ile antikanserojenik etkilerinin araştırılması’ adlı projesini Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

ADÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Çetin’in projesine TÜBİTAK’dan destek

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi 2.sınıf öğrencisi Enis Çetin’in, hazırladığı proje TÜBİTAK 2209-A öğrenci projesi kapsamında desteklenmeye hak kazandı
Enis Çetin, ‘Diyabet tedavisinde kullanılan metformin’in lipozomal enkapsülasyonu ile antikanserojenik etkilerinin araştırılması’ adlı projesini Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu danışmanlığında hazırladı.
Çetin’in proje danışmanlığını yürüten Doç. Dr. Seda Örenay Boyacıoğlu, “Üniversite tercihlerinin yapıldığı bu günlerde lisans öğrencimizin bu başarısının ADÜ’yü düşünen aday öğrencilerimiz için güzel bir motivasyon olacağını düşünüyorum, öğrencimizi tebrik ederim" dedi.

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