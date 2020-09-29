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ADÜ Tıp Fakültesi’nin İlk Post Doktora Öğrencisi eğitimini tamamladı

AYDIN HABERLERİ  | 29.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi’nin ilk post doktora öğrencisi olan Dr.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi’nin ilk post doktora öğrencisi olan Dr. Nasar Ahmad Shayan, tez savunmasını gerçekleştirerek eğitim sürecini tamamladı.
Ekim 2019 tarihinde ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında post-doktora eğitim sürecine başlayan Dr. Nasar Ahmad Shayan, Prof. Dr. Pınar Okyay danışmanlığında ‘Sağlık Okuryazarlığı ve Kronik Hastalıkların Yönetimi’ isimli tez çalışmasını yürüttü. Afganistan Herat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olan Dr. Nasar Ahmad Shayan’a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık savunma sonrası tebriklerini iletti. Türkiye’de geçirmiş olduğu süreyi ve eğitim sürecini değerlendiren Dr Shayan, “ADÜ’de geçirdiğim süre içerisinde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda tez çalışmam ile birlikte ortaklaşa yürütmeye başladığımız pek çok çalışma oldu. Post doktora sürecim sonrasında da iletişimimizin kopmayacağına ve daha pek çok çalışma planlayacağımıza düşünüyorum” dedi.

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