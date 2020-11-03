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ADÜ, TÜBİTAK’tan en çok proje desteği alan üniversiteler arasına girdi

AYDIN HABERLERİ  | 03.11.2020 15:56 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2020 yılı 1.

ADÜ, TÜBİTAK’tan en çok proje desteği alan üniversiteler arasına girdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla bu dönemde kabul edilen 3 projesi ile sıralamada tüm devlet ve vakıf üniversiteleri içinde 15. sırada yer aldı.
Bilimsel değerlendirme sürecinde, TÜBİTAK’ın çıktı ve etki odaklı süreç yönetimi kapsamında birçok kritere bağlı olarak desteklenecek projeler belirlendi. 1001 programı kapsamında sunulan 1964 proje önerisinden 1740 proje bilimsel değerlendirmeye alındı ve yapılan değerlendirme sonucunda 213 proje önerisi desteklendi.
Bilimsel Seferberlik Yılında 2. Büyük Başarı
ADÜ, 28 yıllık tarihinde bu yıl içerisinde dikkat çekici bir akademik başarıya imza atarak, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin sıralamasında 217 üniversite arasında ilk yüzde 10’luk dilimde yer almış ve yine büyük bir gurur yaşamıştı.
TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanı’na göre TR Dizin sıralamasında 217 üniversite arasından en çok yayın üretmede 23. sırada, en çok atıf almada 24. sırada ve TÜBİTAK proje sıralamasında ise 45 proje ile en çok proje üretmede 25. sırada yer almıştı. ADÜ yeni açıklanan verilerle sıralamasını on beşinciliğe yükseltti.
Bilimsel seferberlik yılı ilan ettiği yılda ardı ardına gelen başarılarla büyük mutluluk yaşadığını ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, başarıda emeği geçen tüm öğretim üyelerine teşekkür etti. Prof. Dr. Osman Selçuk, Üniversitenin bilimsel çalışmanın merkezi ve markası olacağı temennisiyle, projeleri kabul edilen araştırmacılar için üniversitenin şartlarını seferber edeceğini vurguladı.

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