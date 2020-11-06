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ADÜ Türkiye’de yerleşkelerine internet hizmeti sunmada birinci sırada yer aldı

AYDIN HABERLERİ  | 06.11.2020 10:28 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden internet hizmeti alan 130 devlet üniversitesi içerisinde, internet hizmeti sunulan yerleşke (lokasyon) sayısı en fazla olan üniversiteler sıralamasında birinci sırada yer aldı.“24 farklı lokasyon ile 1’inci sıradayız”Üniversitenin 24 farklı lokasyon ile noktadan noktaya fiber metro ethernet hizmeti sunduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden internet hizmeti alan 130 devlet üniversitesi içerisinde, internet hizmeti sunulan yerleşke (lokasyon) sayısı en fazla olan üniversiteler sıralamasında birinci sırada yer aldı.
“24 farklı lokasyon ile 1’inci sıradayız”
Üniversitenin 24 farklı lokasyon ile noktadan noktaya fiber metro ethernet hizmeti sunduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversitemiz; internet altyapısı TÜBİTAK ULAKBİM üzerinden sağlanmaktadır. Merkez Yerleşke internet çıkış hızımız 1.500 Mbps ilçelerimiz ile birlikte toplam bant genişliğimiz 2.520 Mbps’dir” diye konuştu.
“Kapasiteyi arttırdık”
Günlük, sistemlere bağlı cihaz sayısının 12 bin 500 civarında olduğunu ayrıca kablosuz sistemlere bağlı kullanıcı sayısının da günlük 6 bini bulduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Pandemi sürecinde uzaktan eğitim modeline geçilmesi ile birlikte hızlı aksiyon alarak sunucu ve depolama cihazlarımızı hızla revize ederek kapasitelerini arttırdık. Ayrıca ilçe bağlantılarımızın hızlarını arttırdık. Tüm yerleşkelerimizdeki öğrencilerimizin internet erişimini sağlam bir şekilde sağlamaları bizler için çok önemli. Bilgi çağında, teknolojiyi doğru kullanmalıyız. Bizler bunu oluşturmanın memnuniyeti içerisindeyiz” dedi.

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