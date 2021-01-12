ADÜ TV bir yılı geride bıraktı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi İletişim Uygulama Merkezi ve ADÜ TV Stüdyoları geçen bir yılın ardından etki alanını genişleterek yayın hayatına devam ediyor.

Güncel ve toplumsal konularda gerçekleştirdiği yayınlarla aynı zamanda bir başvuru kaynağı olan ADÜ TV uzun yıllar yayın hayatına devam ederek toplumsal bilgi verme görevinin yanında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin akademik bilgi birikimini de Aydın halkıyla paylaşmak istiyor.

ADÜ TV’nin öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökerek kendilerini geliştirebilmeleri için önemli bir proje olduğunun altını çizen Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “İletişim Fakültesi’ne verdiğimiz emeğin karşılığını fazlasıyla aldığımızı görmek bizleri gururlandırırken doğru yatırımlar yaptığımızı da gösterdi. ADÜTV, Üniversitede yapılanları halka aktarmak adına katalizör görevi görüyor. Bu zaman zarfında Aydın halkı ADÜ’yü daha yakından takip etme fırsatı buldu. Öğretim üyelerimizle yaptığımız yayınlar oldukça fayda sağladı, bu yayınların birden fazla izlendiğini de istatistiksel olarak görebiliyoruz. Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve diğer fakültelerde görev yapan birçok öğretim üyesi ile toplum yararına birçok programa da imza atan, konunun uzmanlarıyla izleyiciyi bir araya getiren ADÜ TV’ye yayın hayatında başarılar diliyorum. İnşallah hem etki alanını hem de yayın alanını genişleterek ADÜ TV’yi istediğimiz yerlerde göreceğiz” diye konuştu.

