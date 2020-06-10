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ADÜ Uyku Tıbbı Merkeziyle uyku sorununuzu çözün

AYDIN HABERLERİ  | 10.06.2020 09:35 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Uyku Tıbbı Merkezi, 10 yatak kapasitesi ile uykuyla ilgili her hastalığın tanısının konulduğu ve tedavisinin yapıldığı bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.Nöroloji Kliniğinde 2005 yılında kurulan ve 2011 yılında Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından akredite edilen Uyku Tıbbı Merkezi’nde şimdiye kadar yaklaşık 13 bin hasta tedavi edildi.

ADÜ Uyku Tıbbı Merkeziyle uyku sorununuzu çözün

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Uyku Tıbbı Merkezi, 10 yatak kapasitesi ile uykuyla ilgili her hastalığın tanısının konulduğu ve tedavisinin yapıldığı bir merkez olarak faaliyet gösteriyor.
Nöroloji Kliniğinde 2005 yılında kurulan ve 2011 yılında Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından akredite edilen Uyku Tıbbı Merkezi’nde şimdiye kadar yaklaşık 13 bin hasta tedavi edildi. Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Uyku Tıbbı Merkezi Yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi Utku Oğan Akyıldız, "Aydın dışından da başvuru alan merkezimiz, özellikle tedavi edilmediğinde ölümcül olan başta uyku apnesi, epilepsi, narkolepsi, huzursuz bacaklar sendromu, REM uykusu davranış bozukluğu, uyurgezerlik, uykusuzluk (insomnia) gibi birçok uyku ve ilişkili hastalıkları tedavi ediyor. Uyku apnesine sahip olan kişiler uykularında ölmekte, uyanıkken de öldürmektedir. Uyku apnesi olan hastalar tedavi olmazlar ise sonuçta kalp krizi, felç ya da trafik kazası sonrası yaşamlarını yitirme riskleri vardır. Bu önemli hastalığı tanı ve tedavinin yolu da Uyku Tıbbı Merkezleridir. Cihazlarla uygulanan basınçlı hava sonucunda hasta apnelerinden kurtulur ve gayet iyi bir uyku geçirir” dedi.
Akyıldız, uyku apnesi sendromunun toplumun yüzde 10’unda görülmesine rağmen bilinmeyen bir hastalık olduğunu belirterek, bu hastalığın tedavisinin Uyku Tıbbı Merkezi’nde CPAP veya BPAP cihazlarıyla yapıldığını sözlerine ekledi.

ADÜ Uyku Tıbbı Merkeziyle uyku sorununuzu çözün

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