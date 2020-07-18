YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ Veteriner Fakültesi’nde kafes kuşlarına özel bakım

ADÜ Veteriner Fakültesi’nde kafes kuşlarına özel bakım

AYDIN HABERLERİ  | 18.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi’nde sadece yaban hayvanlarını değil aynı zamanda kafes kuşlarının hem yetiştiriciliği hem de rehabilitasyonları yapılıyor.Konu hakkında bilgi veren Veteriner Fakültesi Öğrencisi ve Kanatger Topluluğu Üyesi Elif İyigün, “Kafes kuşlarının yetiştiriciliğini yapıyoruz.

ADÜ Veteriner Fakültesi’nde kafes kuşlarına özel bakım

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi’nde sadece yaban hayvanlarını değil aynı zamanda kafes kuşlarının hem yetiştiriciliği hem de rehabilitasyonları yapılıyor.
Konu hakkında bilgi veren Veteriner Fakültesi Öğrencisi ve Kanatger Topluluğu Üyesi Elif İyigün, “Kafes kuşlarının yetiştiriciliğini yapıyoruz. Buradaki amacımız kafes kuşlarının yumurtlama dönemlerini, kuluçka dönemlerini takip etmek. Ülkemizde kafes kuşları çok bakılıyor. Sağlık konusundaki eksiklerimizi gidermek için hem papağan hem de diğer kafes kuşlarımızın bakımını ve yetiştiriciliğini yapıyoruz. Burada arkadaşlarımızla bilgilerimizi paylaşıp en iyi şekilde mesleğimize hazırlanmaya çalışıyoruz. Kafes kuşları ile ilgilenenler buraya gelip bizden bilgi alabilirler” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kayseri'de 4. kattaki evin balkonundan düşen genç kız yaralandı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Kocaeli'de tır minibüse çarptı: 9 yaralı

Balıkesir’de Ayasofya’nın ibadete açılması sevinci

Balıkesir’de Ayasofya’nın ibadete açılması sevinci

Öğretmenler kendini dezenfekte eden "akıllı" kapı kolu tasarladı

Öğretmenler kendini dezenfekte eden "akıllı" kapı kolu tasarladı

Maskesiz gezenler polisten kaçamıyor

Maskesiz gezenler polisten kaçamıyor

Bakan Karaismailoğlu, Aydın’a geliyor

Bakan Karaismailoğlu, Aydın’a geliyor

Aydın Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:54
Öğle
13:20
İkindi
17:12
Akşam
20:36
Yatsı
22:11

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Coşkun Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.