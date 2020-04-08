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ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi online erişim ile bilim insanlarına sunuldu

AYDIN HABERLERİ  | 08.04.2020 07:35 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dergisi, 2020 yılından itibaren ISSN 2717-7084 numarası ile elektronik yayına geçerek tüm bilim insanlarının ulaşımına sunuldu.Konu ile ilgili açıklama yapan Ziraat Fakültesi Dekan V.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dergisi, 2020 yılından itibaren ISSN 2717-7084 numarası ile elektronik yayına geçerek tüm bilim insanlarının ulaşımına sunuldu.
Konu ile ilgili açıklama yapan Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, 2004 yılından günümüze, derginin yılda 2 kez yayınlandığını belirterek; “Türkçe, ulusal olan dergimizde, tarım bilimleri alanları olan bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, su ürünleri mühendisliği, gıda ve süt teknolojisi, zootekni ve benzeri çoğu temel ve uygulamalı araştırma konularında yapılan özgün çalışmalar ve derlemeler hakem incelemesi sonunda yayınlamaktadır” dedi.
Derginin TR Dizin (ULAKBİM), EBSCOHost (Academic Search Complete), CrossRef ve Google Akademik tarafından tarandığını belirten Prof. Dr. Gençsoylu, ofset basım şeklinde yayın yapan derginin, 2020 yılından itibaren ISSN 2717-7084 numarası ile elektronik yayına geçtiğini ifade ederek, bilim insanlarının dergiye ulaşabilirliği arttığı için memnuniyet duyduğunu belirtti.

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