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ADÜ Ziraat Fakültesi kestane üretim izni aldı

AYDIN HABERLERİ  | 21.04.2020 16:02 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi’ne, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından damızlık parsel kurmak amacıyla kestane fidanı üretim izni verildi.Ziraat Fakültesi Dekan V.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi’ne, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından damızlık parsel kurmak amacıyla kestane fidanı üretim izni verildi.
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Fakülte olarak ülke ekonomisine üretim anlamında önemli katkılar vermeye devam ettiklerini belirtti. Gençsoylu, "Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan tarafından uzun yıllar yaptığı çalışmaların sonucu, seleksiyon yöntemi ile elde ettiği kestane çeşitleri ile ilgili olarak Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına çeşit tesciline başvurmak üzere deneme yeri kontrol talebinde bulunduk. Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2019 tarihinde söz konusu deneme alanının tescil deneme yeri olarak değerlendirilmesi uygun bulundu. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğünde 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantı ile söz konusu kestane genotiplerinin, ‘Karya, Dila ve Ertan’ isimleri ile onaylanması ve Ziraat Fakültemizin tescil denemeleri süresince damızlık parsel kurmak amacıyla üretim yapması uygun görüldü” sözleri ile üretim izni sürecini aktardı.

“Yerel ve milli ürünlerin üretimini yapıp ülke ekonomisine kazandırmak istiyoruz”
Ülkemizde, Aydın ilinin kestane üretim miktarı açısından lider durumda olduğunu belirten Gençsoylu, "Aydın’da Ege Bölgesi’nde ismine doğru, çeşit tescil listesine kayıtlı hiçbir kestane çeşidimizin olmadığını aktararak, “Fakültemizde tescil denemeleri tamamlandığında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına ‘Karya, Dila ve Ertan’ isimleri ile kayıtlı 3 kestane çeşidimiz olacak. Bu çalışmada emeği geçen başta Prof. Dr. Engin Ertan olmak üzere herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki aşamada bu yerel ve milli çeşitlerin hızlı bir şekilde üretimlerini yapıp, ülke ekonomisine ve çiftçisine kazandırmak istiyoruz” dedi.
Gençsoylu ADÜ tarafından, üretim izni verilmiş olan kestane çeşitleri için, 1 nolu ön temel damızlık parseli kurmak üzere, ADÜ teknokenti kapsamında faaliyet gösteren Agro Akademi Tarımsal Üretim ve Danışmanlık Ltd. Şti’ye Ziraat Fakültesi tarafından yetki verildiğini ifade etti.

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