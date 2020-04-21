ADÜ Ziraat Fakültesi kestane üretim izni aldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi’ne, Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından damızlık parsel kurmak amacıyla kestane fidanı üretim izni verildi.

Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Fakülte olarak ülke ekonomisine üretim anlamında önemli katkılar vermeye devam ettiklerini belirtti. Gençsoylu, "Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan tarafından uzun yıllar yaptığı çalışmaların sonucu, seleksiyon yöntemi ile elde ettiği kestane çeşitleri ile ilgili olarak Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına çeşit tesciline başvurmak üzere deneme yeri kontrol talebinde bulunduk. Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından 6 Eylül 2019 tarihinde söz konusu deneme alanının tescil deneme yeri olarak değerlendirilmesi uygun bulundu. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğünde 27 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantı ile söz konusu kestane genotiplerinin, ‘Karya, Dila ve Ertan’ isimleri ile onaylanması ve Ziraat Fakültemizin tescil denemeleri süresince damızlık parsel kurmak amacıyla üretim yapması uygun görüldü” sözleri ile üretim izni sürecini aktardı.