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ADÜ Ziraat Fakültesi kurbanlık satışları başladı

AYDIN HABERLERİ  | 04.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi çayır ve meralarında doğal ortamlarında yetiştirilen kurbanlıkların satışları başladı.Yemlerinde sentetik herhangi bir katkı olmaksızın beslenen ve tüm sağlık kontrolleri Ziraat Fakültesi bünyesindeki veteriner hekimler tarafından yapılan kurbanlıklar, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın halkının tercihine sunuldu.Kurbanlık almak isteyen vatandaşların şimdiden kurbanlıklarını ayırtabilecekleri açıklanırken, kurban bedelleri için son ödeme tarihinin 24 Temmuz olduğu bildirildi.

ADÜ Ziraat Fakültesi kurbanlık satışları başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi çayır ve meralarında doğal ortamlarında yetiştirilen kurbanlıkların satışları başladı.
Yemlerinde sentetik herhangi bir katkı olmaksızın beslenen ve tüm sağlık kontrolleri Ziraat Fakültesi bünyesindeki veteriner hekimler tarafından yapılan kurbanlıklar, yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Aydın halkının tercihine sunuldu.
Kurbanlık almak isteyen vatandaşların şimdiden kurbanlıklarını ayırtabilecekleri açıklanırken, kurban bedelleri için son ödeme tarihinin 24 Temmuz olduğu bildirildi. ADÜ Ziraat Fakültesi’nden yapılan açıklamada;
“Kurbanlık almak isteyen vatandaşlarımız, hayvanların kulak küpe numarası üzerinden Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Mutemetliğine 100 TL kapora yatırarak kurbanlığını ayırtabilir. Fakülte tarafından, ayrılan kurbanlıklarını almaya gelmeyen müşterilerin ödedikleri 100 TL kaporaları iade edilmeyecektir. 2 Temmuz 2020 tarihli ağırlıkları verilen kurbanlıkların bedeli, ödemenin yapılacağı gün tekrar tartılarak, değişen ağırlığa göre yeniden tespit edilecektir. Ayrılan hayvanların kalan bedelleri için son ödeme tarihi 24 Temmuz 2020 olup; Ziraat Fakültesi Döner Sermaye Veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar bedeli yatırılmayan kurbanlıklar, satın almaktan vazgeçilmiş sayılacağından kaporaları iade edilmeyecektir. Ayrıca fakülte bünyesinde Kurban Bayramı’nın 1. günü kesim hizmeti verilecektir. Bu hizmetten yararlanmak isteyenlerin 75 TL karşılığında sıra numarası almaları gerekmektedir. Koronavirüs koruma tedbirleri kapsamında Ziraat Fakültesi kampüs girişinde görevli personel tarafından vücut sıcaklığı kontrolü yapılacak olup 38 derecenin üzerinde olanlar kampüse alınmayacak, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. Ziraat Fakültesi’ne kurbanlık bakmak için gelen misafirlerimizin işletmede maske takması, sosyal mesafeye dikkat etmesi ve el dezenfektanı kullanması zorunludur. Ayrıca kesim randevusu alan vatandaşların kesim günü randevu ile belirlenen saatte en fazla iki kişi olarak gelmeleri ve yukarıda belirtilen kurallara uyması gerekmektedir. Kurbanlık ayırmak isteyenler vatandaşlarımız 0256 772 70 22-23 ve 0505 954 85 21 nolu telefondan mesai saatleri içerisinde Mustafa Güçlü ile irtibata geçilebilir” ifadelerine yer verdildi.

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22:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Canver Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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