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ADÜ’de 93 yaşındaki hastaya kalp pili takıldı

AYDIN HABERLERİ  | 28.05.2020 13:40 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’nde Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

ADÜ’de 93 yaşındaki hastaya kalp pili takıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi’nde Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 93 yaşındaki hasta kalp pili takılması ile sağlığına kavuştu.
Muğla’da yaşayan 93 yaşındaki hasta kalp rahatsızlığı nedeniyle ADÜ’ye sevk edildi. Yapılan tetkikler sonrasında ameliyata alındı. Yapılan başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuşan hasta, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, Eryılmaz ve ekibine teşekkür etti.
Doç. Dr. Eryılmaz ise Çetiner’in yaşı itibarıyla risk grubuna giren bir hasta olduğunu dile getirerek, "Hastamız Muğla’dan gelmişti. Kalbi çok yavaş atıyordu. Birtakım müdahalelerden sonra kalp pilini yerleştirmiş olduk. Bu Kovid-19 sürecinde özellikle söylediğimiz bir şey var. Kalp beklemez. Burada da gördük ki kalp beklemiyor. Kalp şikayeti olan hastalarımızın gecikmeksizin doktoruna başvurması gerekiyor" dedi.

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