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ADÜ’de ‘Darbe Girişimlerinde Paramediğin Etkinliği’ paneli gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından online olarak ‘Darbe Girişimlerinde Paramediğin Etkinliği’ paneli gerçekleşti.Panelde Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Paramedik Hasan Basri Kızıldağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ahmet Hamdi Alpakan ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Paramedik Murat Sezgin konuşmacı olarak yer aldı.Türkiye’de sağlık hizmetleri alanının büyük bir kısmını acil sağlık hizmetlerinin oluşturduğunu belirten Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından online olarak ‘Darbe Girişimlerinde Paramediğin Etkinliği’ paneli gerçekleşti.

Panelde Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Paramedik Hasan Basri Kızıldağ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ahmet Hamdi Alpakan ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Paramedik Murat Sezgin konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’de sağlık hizmetleri alanının büyük bir kısmını acil sağlık hizmetlerinin oluşturduğunu belirten Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, darbe gibi olağanüstü ve acil bir durumda paramedik öğrencilerinin etkin rol alabilmesi için donanımlı ve kapsamlı bir eğitimden geçmiş olmaları gerektiği vurguladı.

Uzman Paramedik Hasan Basri Kızıldağ ‘Paramediğin Stres Altında Kritik Karar Verebilme Becerisi’ konulu sunumunda, hastane öncesi acil bakımda kritik karar verme sürecinin önemini aktardı. Öğrencilere, mesleklerinin alanda başlayarak hastanede sona erdiğini söyleyen Kızıldağ, ulaşılabilir ve ulaşabilir olmanın önemini hatırlattı.

Öğretim Görevlisi Ahmet Hamdi Alpakan ‘Olağan Dışı Durumlarda Paramedik Olmak’ konulu sunumunda; olağan dışı durumların sınıflandırılması, olay yeri güvenliği, olağan dışı durumların yönetimi hakkında bilgi verdi.

Paramedik Murat Sezgin ise ‘Taktik İlk ve Acil Yardım Çalışmaları’ adlı sunumunda, taktik muharebe, hastane öncesi acil bakımı, bakım aşamaları ve acil olgu yönetimi konularını öğrencilerle paylaştı.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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