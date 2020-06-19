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ADÜ’de hemşirelere oryantasyon eğitimi verildi

AYDIN HABERLERİ  | 19.06.2020 17:03 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde göreve yeni başlayan 15 hemşireye oryantasyon eğitimi verildi.Eğitim Hemşiresi Dilek Acar, Kardiyoloji- KDC servisi sorumlu hemşiresi Hülya Gülfidan, Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hemşirelerinden Selime Turgutoğlu, Fatma Akcan Kara, Feride İbiş, Zübeyde Çağlayan, Şule Olga, Necla Olçum, Ayfer Işıklar tarafından Dekanlık binasındaki dersliklerde tam gün olarak planlanan eğitimler, 5 gün sürdü.

ADÜ’de hemşirelere oryantasyon eğitimi verildi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde göreve yeni başlayan 15 hemşireye oryantasyon eğitimi verildi.
Eğitim Hemşiresi Dilek Acar, Kardiyoloji- KDC servisi sorumlu hemşiresi Hülya Gülfidan, Yoğun Bakım Ünitesi sorumlu hemşirelerinden Selime Turgutoğlu, Fatma Akcan Kara, Feride İbiş, Zübeyde Çağlayan, Şule Olga, Necla Olçum, Ayfer Işıklar tarafından Dekanlık binasındaki dersliklerde tam gün olarak planlanan eğitimler, 5 gün sürdü. Eğitimlerde, hemşirelerin yeni görevlerine en kısa sürede uyum sağlamaları ve bakım hizmetlerinin kurumun hedeflerine uygun kalitede sürdürülmesi hedeflendi.
Oryantasyon eğitimi özellikle kullanılan teknik araç, gereç ve işleyiş açısından özel bilgi ve beceri gerektiren yoğun bakım birimlerine uyum sağlama açısından önem taşıyor. Oryantasyon eğitimindeki temel amaçlar; çalışanın işe ve kuruma yabancılaşmasını önlemek, sosyal kaynaşmayı hızlandırmak, iş ortamındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak, belirsizlik ve bilgisizlikten doğabilecek sorunların ortaya çıkmasını önlemek, iş akışına uyumunu hızlandırarak iş gücü kaybını önlemek ve iş güvenliğini sağlamak olarak belirtildi.

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