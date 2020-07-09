YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

ADÜ’de kan bağışı kampanyası düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 09.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle rektörlük protokol girişinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.Kan bağışına ADÜ Rektörü Prof.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle rektörlük protokol girişinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Kan bağışına ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Akyol ve Prof. Dr. Mehmet Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe ile akademik ve idari personel katıldı.
Kan bağışına öncülük eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz kan bağışı etkinlikleri bizim için bir gurur meselesidir. Üniversitemiz personeli ve öğrencileri çok duyarlılar. Kan bağışı, başka hayatlara destek olmak bizi bir arada tutan değerlerden bir tanesi. Kurumumuzun kapısı, her zaman Kızılay’a açıktır” sözleri ile Kızılay ile iş birliğini önemsediğini vurguladı.
ADÜ ailesinin, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ilçeler dahil tüm birimleriyle yaklaşık 5 bin civarı kan bağışı gerçekleştirdiğini belirten Rektör Aldemir, “Bugünün öğrencileri, yarının yetişkinlerinin kan bağışı alışkanlığını kazanması ayrıca büyük önem taşıyor” dedi.
“ADÜ ailesi kan bağışları ile örnek oluyor”
Pandemi döneminde kan stoklarının azalmasıyla sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına kan bağışı çağrısında bulunduklarını belirten Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi çağrımıza yanıt vererek duyarlı bir davranış örneği sergiledi. Ayrıca ADÜ, 2006 yılında gönüllü kan bağışları ile bize ilk destek olan Üniversitemiz. Duyarlı davranışlarından dolayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir başta olmak üzere tüm personel ve öğrencilere teşekkür ederim” diye konuştu. Ayrıca Dr. Şenol 18-65 yaş arası tüm sağlıklı bireyleri kan bağışına davet etti.
Aydın Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, ADÜ’de gerçekleştirilen kan bağışları için teşekkür ederek Rektör Aldemir’e altın madalya ve plaket takdiminde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinden çıktı! 1 metre boyunnda Evinden çıktı! 1 metre boyunnda
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Geçici Erdek Otogarı yeterli gelmiyor

Altınyayla ilçesinde düğün yapacaklara 1 günlük izin

Altınyayla ilçesinde düğün yapacaklara 1 günlük izin

Yeni dönemde her türlü senaryoya hazır olarak eğitim verecekler

Yeni dönemde her türlü senaryoya hazır olarak eğitim verecekler

Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor maçına odaklandı

Aydın Namaz Vakitleri 9 Temmuz Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Cinalı Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.