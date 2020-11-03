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ADÜ’de üniversite sanayi işbirliği kapsamında protokol imzalandı

AYDIN HABERLERİ  | 03.11.2020 15:15 | Son Güncelleme

Üniversite Sanayi iş birliği kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ile bir zeytin işletmesi arasında “Zeytinyağı Sanayi Yan Ürünlerinin Tarımda Gübre Materyali Olarak Kullanım Olanaklarının Geliştirilmesi” isimli proje protokolü imzalandı.Protokol, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.

ADÜ’de üniversite sanayi işbirliği kapsamında protokol imzalandı

Üniversite Sanayi iş birliği kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ile bir zeytin işletmesi arasında “Zeytinyağı Sanayi Yan Ürünlerinin Tarımda Gübre Materyali Olarak Kullanım Olanaklarının Geliştirilmesi” isimli proje protokolü imzalandı.
Protokol, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saime Seferoğlu, Sultanhisar MYO Müdürü Prof. Dr. Nuh Kılıç, Dr. Öğretim Üyesi Nalan Akaroğlu ve Zeytin İşletmesi Yetkilisi Zir. Müh. Taylan Şenol arasında gerçekleşti.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, proje ile Aydın ve zeytin yetiştiriciliği yapılan diğer iller için büyük sorun olan zeytin posasının (karasu) gübre olarak kullanım olanaklarının araştırılacağını belirtti.

ADÜ’de üniversite sanayi işbirliği kapsamında protokol imzalandı

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