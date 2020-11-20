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ADÜ’de yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatı düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 20.11.2020 09:32 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlığı Güvenliği Birimi, Sivil Savunma ve Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Biriminde yangın, arama-kurtarma ve tahliyeye yönelik olarak tatbikat gerçekleşti.Masa başı ve uygulamalı olarak yapılan tatbikata İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatörü Öğr.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İşyeri Sağlığı Güvenliği Birimi, Sivil Savunma ve Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Biriminde yangın, arama-kurtarma ve tahliyeye yönelik olarak tatbikat gerçekleşti.
Masa başı ve uygulamalı olarak yapılan tatbikata İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Nadir Savaş Öter, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim Demir, Sivil Savunma Uzmanı Gülay Çağatay, Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Halise Çinar ve Öğr. Gör. Gürkan Yılmaz ile işyeri ve sağlığı güvenliği biriminin idari personeli katıldı.
İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından online olarak yürütülen Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, ADÜ batı yerleşkesi olan Söke İşletme Fakültesi, Söke Meslek Yüksekokulu, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan başlayıp, Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İsabeyli ve Sümer kampüslerinde yer alan fakülte ve yüksekokullar ile devam edecek.
ADÜ’den yapılan açıklamada, “Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ADÜ-AFAM projesi kapsamında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri devam ederken temel eğitimleri tamamlayan akademik ve idari personellere ait oldukları fakülte, yüksekokul, enstitülerde destek elemanı olarak görevlendirildikleri arama-kurtarma, tahliye, yangın, ilkyardım gibi alanlara yönelik olarak da online destek elemanı eğitimleri yürütülecektir. Bu eğitimlerin sürecinde de üniversitemiz birimlerinde belirtilen temel ve destek elemanı eğitimlerine yönelik uygulama ve tatbikatların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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