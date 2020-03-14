YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ’de ‘Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı’ konulu söyleşi gerçekleşti

ADÜ’de ‘Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı’ konulu söyleşi gerçekleşti

AYDIN HABERLERİ  | 14.03.2020 08:42 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış’ın katılımlarıyla “Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı” konulu söyleşi gerçekleşti.Çok sayıda Ziraat Fakültesi öğrencisi ve öğretim elemanının katıldığı toplantıda, Fakülte Dekanı Prof.

ADÜ’de ‘Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı’ konulu söyleşi gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış’ın katılımlarıyla “Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı” konulu söyleşi gerçekleşti.
Çok sayıda Ziraat Fakültesi öğrencisi ve öğretim elemanının katıldığı toplantıda, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu’nun açılış konuşmasının ardından sunumuna başlayan Mahmut Nedim Barış, bir ziraat mühendisinde olması gereken özellikler hakkında bilgiler paylaştı. Meslekteki tecrübelerini de aktaran Barış, Ziraat Mühendisi adayı öğrencilere kanun mevzuat ve tüzükler kapsamında ziraat odalarının yapısı hakkında bilgiler verdi.
Söyleşi, Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Mahmut Nedim Barış’a teşekkür plaketi takdimi ile son buldu.

ADÜ’de ‘Ziraat Mühendisliği ve İş Hayatı’ konulu söyleşi gerçekleşti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı

Eskişehir iç sularında av yasağı başlıyor

Eskişehir iç sularında av yasağı başlıyor

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Başkan Sebahattin Ceyhun: ’’Heyelan, mevcut yolumuza bir zarar vermemiştir’’

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Motosiklet sürücüsünün talihsiz anı

Kılıç’tan ’14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Kılıç’tan ’14 Mart Tıp Bayramı’ mesajı

Aydın’da olaylı gece

Aydın’da olaylı gece

Aydın Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:14
Öğle
13:23
İkindi
16:44
Akşam
19:22
Yatsı
20:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Giray Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Yedieylül Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

Aydınlı çift Ben Bilmem Eşim Bilir’de yarıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.