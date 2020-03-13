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ADÜ’den İsabeyli’deki kütüphaneye kitap desteği

AYDIN HABERLERİ  | 13.03.2020 09:16 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik ve idari personeli, kitap okuma alışkanlığının, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimleri açısından öneminin farkındalığı ile ilk ve ortaöğretim okullarına destek verdi.Üniversitemiz Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görevli Müzehher Günyol, İsabeyli İlk-Ortaokulunun kütüphanesine 4 binin üzerindeki kitap bağışı ile kütüphanenin gelişimine katkı sağladı.İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün’ ün katıldığı, Okul Müdürü Yalçın Peker ve okul öğretmenleri tarafından düzenlenen bir törenle, Şimşek tarafından Günyol’a plaket takdim edilerek, desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

ADÜ’den İsabeyli’deki kütüphaneye kitap desteği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik ve idari personeli, kitap okuma alışkanlığının, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimleri açısından öneminin farkındalığı ile ilk ve ortaöğretim okullarına destek verdi.
Üniversitemiz Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görevli Müzehher Günyol, İsabeyli İlk-Ortaokulunun kütüphanesine 4 binin üzerindeki kitap bağışı ile kütüphanenin gelişimine katkı sağladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Şube Müdürü Latif Akgün’ ün katıldığı, Okul Müdürü Yalçın Peker ve okul öğretmenleri tarafından düzenlenen bir törenle, Şimşek tarafından Günyol’a plaket takdim edilerek, desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

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