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ADÜ’den Malezya ve Avustralya ile stratejik ortaklık

AYDIN HABERLERİ  | 18.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Taylor Üniversitesi (Malezya) ve Avustralya Üniversitesi (Monarch) ile ADÜ’nün sahip olduğu insan kaynağı aracılığıyla “dış kaynak kullanımı” (out-sourcing) kapsamında stratejik ortaklığa imza attı.Taylor Üniversitesi’nin, ADÜ’den hizmet alımı, ilgili üniversitenin uzmanlık alanı dışındaki bir alanda iş ve süreçlerin gerçekleştirilmesine yönelik “dışarıdan uzman desteği alarak” küresel ölçekte ADÜ’nün kurum kimliğini ön plana çıkaran değerli bir “stratejik ortaklık” niteliği taşıdığı ifade edildi.İlgili stratejik ortaklık Aydın Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

ADÜ’den Malezya ve Avustralya ile stratejik ortaklık

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Taylor Üniversitesi (Malezya) ve Avustralya Üniversitesi (Monarch) ile ADÜ’nün sahip olduğu insan kaynağı aracılığıyla “dış kaynak kullanımı” (out-sourcing) kapsamında stratejik ortaklığa imza attı.
Taylor Üniversitesi’nin, ADÜ’den hizmet alımı, ilgili üniversitenin uzmanlık alanı dışındaki bir alanda iş ve süreçlerin gerçekleştirilmesine yönelik “dışarıdan uzman desteği alarak” küresel ölçekte ADÜ’nün kurum kimliğini ön plana çıkaran değerli bir “stratejik ortaklık” niteliği taşıdığı ifade edildi.
İlgili stratejik ortaklık Aydın Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fisun Yüksel tarafından multi-disipliner bir yaklaşım içeren doktora araştırmasının değerlendirilmesi, araştırmanın İngilizce dilinin düzeltilmesi, araştırmanın süreçlerine yönelik değerlendirmenin bölüm bazında raporlanması, makro politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacak kurumsal önerilerin oluşturulması ve doktora sınav sürecinin yürütülmesi, süreçlerini kapsıyor. Doktora sınav süreci Taylor Üniversitesi fakülte dekanının başkanlığında doktor adayının danışmanları, doktor adayı, Monarch (Avustralya) üniversitesinden bir öğretim üyesi, ve Prof. Dr. Fisun Yüksel’in telekonferans yöntemi üzerinden katılımıyla uluslararası bir toplantı şeklinde gerçekleşecek.

Prof. Dr. Fisun Yüksel, dış kaynak kullanımının farklı türleri olduğuna değinirken, uzman temelli bilgi aktarımını kapsayan bu stratejik ortaklıkta, ADÜ’nün sunduğu eğitim-hizmet modellerinin farklı ve nadir görülen bir versiyonunu oluşturduğunu, bu sayede aktarılan bilginin örgüt kültürüne en hızlı ve en az emekle aktarımının sağlandığı ve kurumsal bazda örgütsel davranış değişikliğine yol açacağı vurguladı.

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