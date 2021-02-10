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ADÜ’lü öğrenciler yaşadıkları yerlerde gönüllülük projelerine imza attı

10.02.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Dr.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Önlem Ersöz’ün uzaktan eğitimle işlediği Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında, yaşadıkları yerlerde pandemi koşullarına dikkate alarak kişisel mini projelerini gerçekleştirdi.

Öğrenciler, projelerini bulundukları yerin yakınlarında, aile içinde, apartmanlarında, mahallelerinde sosyal mesafe kurallarına uyarak ve salgın hastalıktan korunma yöntemlerine dikkat ederek bireysel olarak gerçekleştirdi. Farklı alanlarda toplam 33 gönüllülük çalışması hayata geçti. Ev, komşu ve mahalle içi yardımlaşmalar örneği ile verilen ödevden olumlu dönüşler alınırken öğrenciler sokak hayvanları için mama kapları, kulübeleri, apartman kumbarası oluşturma, onları sahiplenme, apartman girişlerine dezenfektan koyma, mahalle çocuklarına maske dağıtıp onları Korona virüs hakkındaki kurallar konusunda bilgilendirme projelerini gerçekleştirdi. Kişisel gönüllülük çalışmaları projeleriyle içinde bulundukları zamana değer katan öğrencilerin projeleri arasında, 65 yaş üstü yaşlıların alışverişini yapmak, pandemi nedeniyle maddi anlamda zorlanan mahalle sakinlerine erzak, giysi yardımı yapmak, karantina günlerinde apartman temizliği yapan çalışanlara yardım etmek, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve ders vermek de yer aldı.

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