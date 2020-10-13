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ADÜ’lü öğretim üyesinin projesine destek

AYDIN HABERLERİ  | 13.10.2020 09:37 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

ADÜ’lü öğretim üyesinin projesine destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Çevik’in yürütücülüğünü yaptığı “Improving The Impact Of Covid-19 On Development in University-Industry Cooperation” başlıklı proje, İngiltere Hükümeti’ne bağlı “Royal Academy of Engineering” tarafından Newton Fonu ile desteklenmeye değer görüldü.
Royal Academy ile ortaklaşa yürütülen projede Meksika, Brezilya, Kolombiya, Güney Afrika, Endonezya, Malezya, Kenya, Peru ve Ürün’den araştırmacıların yer aldığını, projede üniversite sanayi işbirliği kapsamında çeşitli etkinlikler ve eğitimlerin de verileceğini ifade eden Doç. Dr. Çevik, “Projede paydaşlarımız, sanayi odaları, Teknokentler, KOBİ’ler ve Startup’lar olacak. Türkiye’den çok sayıda üniversitenin araştırma ekibi de yer alacak. ADÜ Teknokent bünyesinde kurmuş olduğumuz ODC Araştırma Geliştirme AŞ ile geliştirdiğimiz prototipler ve yenilikçi ürünler bu projeler ile hayat bulacak. Royal Academy ile ortak yürütülen LIF Community Grants programı içerisinde uluslararası bu projede farklı ülkelerden inovasyon ve teknoloji girişimcileri ile Türkiye’de akademisyenler arasında köprü oluşturulması açısından önemli adımların atılacak” diye konuştu.

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