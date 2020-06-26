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ADÜ’ye turuncu bayrak ödülü

AYDIN HABERLERİ  | 26.06.2020 09:46 | Son Güncelleme

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin de (ADÜ) ödül aldığı Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni Ankara’da gerçekleşti.Pandemi sürecinde video konferans yöntemiyle gerçekleşen törende Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Engelli Dostu Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi ‘Mekânsal Erişilebilirlik Bayrağı’ anlamına gelen Turuncu Bayrak Ödülünü aldı.2020 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof.

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin de (ADÜ) ödül aldığı Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni Ankara’da gerçekleşti.
Pandemi sürecinde video konferans yöntemiyle gerçekleşen törende Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Engelli Dostu Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi ‘Mekânsal Erişilebilirlik Bayrağı’ anlamına gelen Turuncu Bayrak Ödülünü aldı.
2020 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yetkililer, rektörler ve üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katıldı.
YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç Saraç, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel salgın olarak ilan edilen içinde bulunduğumuz olağanüstü durum nedeniyle geçen yıl YÖK’te yüz yüze gerçekleştirilen töreni bu yıl dijital ortamda düzenlediklerini belirtti.
“203 üniversite arasında sadece 4 üniversitede var”
2018 yılında başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödül töreninde ADÜ’yü ve Aydın’ı gururlandıran ADÜ Kütüphanesi’ne verilen ‘Turuncu Bayrak Ödülü’ Türkiye’deki 203 üniversiteden, içinde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin de bulunduğu 4 üniversite kütüphanesinde bulunuyor.
“Bu yıl Kütüphane, seneye Eğitim Fakültesi”
2019 yılında başlayan adaylık sürecinin ardından bu yıl ‘Turuncu Bayrak’ ödülünü alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Engelli Dostu Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’nden sonra Eğitim Fakültesi de bu yıl adaylık sürecine dahil oldu. Yeni binasına 2019-2020 Akademik yılında taşınan Eğitim Fakültesi, ‘Mekansal Erişilebilirlik Bayrağı’ anlamına gelen Turuncu Bayrak Ödülü’nü eksiklerini tamamlamasının ardından alacak. Eğitim Fakültesi yeni binasının, özel gereksinimli bireylerin eğitim ortamlarına ulaşabilmeleri için uygun fiziksel şartlara sahip olduğunu bu ödülle tescillenmiş olacak.

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