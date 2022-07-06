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AEDAŞ ekipleri bayramda kesintisiz enerji için sahada olacak

06.07.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AEDAŞ ekipleri bayramda kesintisiz enerji için sahada olacak

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Kurban Bayramı'nda ve yaz aylarında kesintisiz enerji için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, AEDAŞ'ın, uzun bayram tatili boyunca tüketicilerin enerjisiz kalmamaları için ekip sayısını yüzde 20 artırdığı, sahadaki araç ve ekipmanlarını güçlendirdiği ifade edildi.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Alanya, Manavgat, Kepez, Kemer ve Kaş ilçelerinde bayram tatili öncesinde yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına ağırlık verildiği, artan turizm hareketliliği, hava sıcaklığı ve tarımsal sulama nedeniyle elektrik tüketiminin giderek yükseldiği bölgede, olası kesinti ve arızalara karşı önleyici bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Yatırım kaynaklı planlı kesintilerin de bayram süresince yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, 8 Temmuz günü başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirilen uzun bayram tatili için yoğun bir hazırlık içinde bulunduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ekiplerimiz trafo ve enerji dağıtım hatlarımızı taramadan geçirerek, kesintiye neden olabilecek sorunları önceden tespit etti. Hayata geçirdiğimiz teknolojik dönüşümlerle, SCADA (Uzaktan Kontrol ve Kumanda) ve entegre bilişim sistemleri sayesinde çoğu işleme uzaktan hızlı müdahale ederek, kesinti sürelerini düşürürken kesintiye neden olabilecek hareketleri de anlık olarak takip etme avantajına sahibiz. Tüketim değişiklikleri, yük durumları, kesintiye neden olabilecek hareketlerin anlık takibini yapıyor, arıza ortaya çıkmadan duruma müdahale edebiliyoruz."

- Drone ile müdahale

Baydar, bayram boyunca 24 saat hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet verebilmek adına saha personeli ve amirlerden oluşan nöbetçi ekiplerin görev yapacağını, coğrafi sebeplerle ulaşılması zor bölgelerde gerek duyulması halinde arıza tespit çalışmaları için 3 drone kullanılacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
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