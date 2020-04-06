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AEDAŞ İşletme Müdürlükleri esnek çalışma sistemine geçti

ANTALYA HABERLERİ  | 06.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Yeni tip Korona virüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.

Yeni tip Korona virüse karşı kişisel izolasyonun önemi giderek artarken Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), İşletme Müdürlüklerinin çalışma saatlerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Bugün başlayan uygulamayla tüm İşletme Müdürlükleri 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip Korona virüse karşı Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarını devreye alan AEDAŞ, İlk etapta kronik rahatsızlığı olan ve hamile çalışanlarına izin verip, evden çalışmaya uygun personeli için de kademeli olarak sayıyı artırarak uzaktan çalışma modelini uygulamaya koymuştu. Korona virüs tedbirlerini genişleten AEDAŞ zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için en az sayıda çalışan bulundurmak amacıyla yeterli sayıda yönetici ve personelini de dönüşümlü olarak çalışma sistemine geçirdi.
Dağıtım Şirketi olarak 2 milyondan fazla müşteriye hizmet veren AEDAŞ, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve müşteri hizmet merkezlerinde düzenli olarak dezenfektasyon çalışmasını da başlatmıştı.
AEDAŞ müşterileri, sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde işletme müdürlüklerine gelmeden web sitesi, ALO 186 çağrı merkezi ve twitter hesabı üzerinden arıza, aydınlatma, kesme-açma işlemleri, kaçak ihbarı ve ödemeleri, sayaç ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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