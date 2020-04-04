AEDAŞ'tan Kovid-19 salgınına önlem

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'ye (AEDAŞ) bağlı tüm İşletme Müdürlükleri, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

AEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bir dizi önlem alan şirket, müşterilerinin taleplerine yanıt verirken müşteri ve çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.

Acil eylem planını devreye alan AEDAŞ, çalışma düzenini de buna göre değiştirdi.

Buna göre, 6 Nisan Pazartesi'den itibaren tüm İşletme Müdürlükleri 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ayrıca, AEDAŞ müşterileri, sosyal mesafenin korunduğu bu dönemde işletme müdürlüklerine gelmeden "www.akdenizedas.com.tr" web sitesi, "ALO 186" çağrı merkezi ve "@AEDASDestek" Twitter hesabı üzerinden arıza, aydınlatma, kesme-açma işlemleri, kaçak ihbarı ve ödemeleri, sayaç ve diğer teknik işlemlerini de gerçekleştirebilecek.

