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AESOB, 33. Ahilik Haftasını kutladı

ANTALYA HABERLERİ  | 14.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Antalya’da 33.

Antalya’da 33. Ahilik Haftası kutlamaları pandemi tedbirleri kapsamında kutlandı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları ile birlikte Ahi Yusuf Türbesi’ni ziyaret ederek, Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunduktan sonra Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti.
Kutlamalar, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, AESOB yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri ve oda başkanlarının Ahi Yusuf Türbesi ziyaretiyle başladı. Ahi Yusuf Türbesi’nde Muratpaşa Müftüsü Kuddusi Uysal ve Ahi Yusuf Cami İmamı Yeşil Buzcu tarafından dua okunarak ebediyete intikal eden esnaf ve sanatkarlar anıldı. Ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunan heyet, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’yı ziyaret etti.
Dere, 33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ersin Yazıcı’ya Ahi Kaftanı giydirdi ve plaket takdiminde bulundu. Antalya Valiliğinde düzenlenen tören ile Vali Ersin Yazıcı, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan ve oda başkanları Yılın Ahisi olarak seçilen Antalya Kuyumcular Odası Üyesi, Lüppe Ustası Ahmet Şat’a, Yılın Kalfası olarak seçilen Serik Esnaf Odası Üyesi, Otomotiv Boyacısı Ali Çolakoğlu’na ve Yılın Çırağı olarak seçilen Antalya Kuaförler Odası Üyesi, Kuaför Ünal Dilsiz’e plaketlerini takdim etti.
"Esnafımızın her zaman yanında olacağız"
Ersin Yazıcı, ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde esnaf ve sanatkarlara yol gösterdiği gibi uygar dünya ülkelerine de örnek olduğunu belirterek, “Ahilik; sevgi, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve güzel ahlak öğretilerinin sanat ile sentezlenmesidir. Bu ilkelerle kurulan Ahilik Teşkilatı ‘Usta, kalfa, çırak’ ilişkisiyle eğitimi, istihdamı ve üretimi en güzel şekilde tesis etmiştir. Eğitimi hayat boyu süren bir faaliyet olarak düşünmüş ve mesleki eğitim ile ahlaki eğitimi çok güzel harmanlamıştır. Esnaf ve sanatkarlarımız, Ahilik teşkilatının öğretilerini yaşam felsefesi kabul etmiş muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır. İslam ahlakı ve Türk kültürünün sentezi olan Ahilik anlayışının yaygınlaştırılması ve yaşatılması için elimizden geleni yapmalıyız. Biz de esnaf ve sanatkarlarımızın her türlü sıkıntısında yanlarında olacağız” dedi.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere de, ahiliğin, insanlık dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere sahip olan temel düsturlarının, bugün dahi insanoğlunun bütün kesimlerini içine alan, onlara yol gösteren bir hayat ve üretim tarzı olduğunu belirterek, “Ahiler toplumu birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan değerlerin uygulanması, toplumsal denetim mekanizmasının işlemesinde çok önemli görevler almıştır. Ahi Evran, kutlu bir davanın gönül erleri ile birlikte bu toprakları vatan yapmanın, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının öncülüğünü yapmıştır. Sosyal, kültürel, siyasal, dini ve askeri işlevlere de sahip olan Ahilik Teşkilatı, milletimizin adeta Anadolu’ya vurulan mührüdür. Bu bakımdan ecdadımız tarafından kurulan ve milletimiz tarafından kabul buyrulan Ahilik kurumunun ve onun değerlerinin tüm yönleriyle araştırılması, ortaya konulması ve uygulanabilir değerler manzumesi olarak sunulması büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bizlere büyük bir rol düşmektedir. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak Anadolu’da yaşayan Türk insanın birlik ve beraberliğini refah ve düzenini sağlayacak ve halkın maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap verebilecek tarzda örgütlenme ile esnafımızla aramızda sıkı sıkıya bir kardeşlik bağı kurmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

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